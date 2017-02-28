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Rektörü açığa alındı

Ege Üniversitesi Rektörü açığa alındı
Yükseköğretim Kurulunca, Rektörü 'un, hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı, üniversite rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 17:09
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