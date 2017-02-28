Cumhurbaşkanı’nı askeri mahkemede yargılama planı yapmışlar!

FETÖ cuntasının, suikast girişiminde bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sıkıyönetim mahkemelerinde yargılama aşamasını dahi planladığı ortaya çıktı.
FETÖ'cülerin sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirdiği 31 şüpheli hakkında Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Selda Binboğa Kurtuluş tarafından hazırlanan iddianamedeki deliller, FETÖ'nün darbe sonrası dönemle ilgili ihanet planını ortaya koydu.
İHANET BELGELERİ CUNTACIDA
Bu plana göre cuntacı Yurtta Sulh Konseyi'nin emir komuta zincirinin dışında yayımladığı sözde sıkıyönetim direktifiyle, sıkıyönetim mahkemeleri kuruldu ve buralara görevlendirme yapıldı. Sözde sıkıyönetim direktifiyle Ankara 1 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi'ne askeri hakim olarak görevlendirilen Serdar Çamiçi'nin Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'ndeki odasında, "Kanunilik İlkesi Çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın Cezai Sorumluluğu", "Yasama Dokunulmazlığının Sona Ermesi", "Vatana İhanet Suçu", "Göreviyle İlgili Olmayan Kişisel Suçlarından Dolayı Cumhurbaşkanı'nın Sorumluluğu ve Yapılanması" başlıklı dokümanlar ele geçirildi.
İddianamede, bazı askeri hakimlerin sınav sorularını önceden aldıklarına ilişkin itiraflara da yer verildi. İddianamade Veysel U.'nun "Askeri hakimlik sınavına FETÖ evlerinde çalıştım. 2014'te yapılan sınav öncesi BTK'da uzman olduğunu öğrendiğim FETÖ abisi bana soruları verdi. Bu şekilde sınavı kazandım. Bank Asya'ya, deşifre olmamak için para yatırmamamız söylenirdi" şeklindeki ifadeleri de yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.