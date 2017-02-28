Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'da Pakistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Hürriyet'in skandal manşetine de değinen Erdoğan, "Burada yapılan çok açık net söylüyorum; atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz" dedi.
'AFFEDİLİR BULMUYORUM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karargah rahatsız haberi"yle ilgili şunları söyledi:
"İsmini verdiğiniz gazetede ön sayfada atılan başlık, tabii içeride atılan başlık, çok çok daha çirkindi ve 7 soruya 7 cevap, öbür tarafta 'Karargah rahatsız' başlığı gibi ifadeler, bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni haydi haydi rahatsız etmiştir."
Erdoğan, "Bunu da Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Biraz sonra kendileri bu konuyla ilgili biraz daha detaylı teferruatlı açıklamayı kendi sitelerinden yapacaklar. Fakat bunlar bizleri ciddi manada üzmektedir. Her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bu tür yaklaşımları, ben kusura bakmasınlar affedilir bulmuyorum." dedi.
'TERBİYESİZLİKTİR, SEVİYESİZLİKTİR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberle ilgili, "Burada yapılan çok açık net söylüyorum; atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Çünkü devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur." diye konuştu.
'KİM BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORSA BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK'
Erdoğan, "Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini de ağır ödeyecektir. Bizler şu anda ekonomik zirve toplantısına gidiyoruz. Birçok konuyu görüşeceğimiz zirvedir. Bunun içinde savunma vardır, ekonominin, ticaretin birçok alanı vardır, bunun yanında turizm vardır her şey vardır. Bunları biz görüşürken bu işin sorumlusu olan kişilerin bizim yanımızda olmasından daha tabii, daha doğal ne olabilir, bu ne densiz bir yaklaşımdır, böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
HERKES HADDİNİ BİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların bunlar eski alışkanlıkları, bu eski alışkanlıklar artık geride kaldı. Herkes yerini bilecek, herkes konumunu bilecek ve yerini konumunu bilerek adım atacak. Şimdi siz kalkıp da '7 soruya 7 cevap' derken bir defa Silahlı Kuvvetlerimizi zan altında bırakıyorsunuz, öbür tarafta kalkıp işi daha ileri götürüp, 'Cumhurbaşkanıyla beraber Genelkurmay Başkanı işte nereye giderse yanında gidiyor' gibi ifadelerle ayrıca bir terbiyesizlik daha yapıyorsunuz. Bir Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanıyla hatta hatta Başbakanla herhangi bir uluslararası toplantıya gitmesi noktasından daha tabii, daha doğal ne olabilir?" dedi.
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siyonist yahudileri domuz uşağı,vatan haini,fesat,fitneci aydın doğan.cehennemin dibine kadar yolun var vatan haini,şerefsiz,ahlaksız aydın doğan.
Reis ölümüne arkandayız kafası basmayan hadsizlere haddini bildir
İngiltere'de BBC, USA'da NYT ve CNN İnt., Almanya'da Der Spiegel ve benzerlerinin yanısıra bizim içimizde de Doğan Medyası aynı hedefe, yani Türkiye'nin dize getirilmesine odaklanmış durumdalar. Buna CHPKK ile FETÖ de eklenmiş durumda. Ama her zamanki gibi havalarını alacaklar. Bu millet uyandı ve kendi gücünü anladı artık. En az 600 yıl üç kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı'nın varisi olan Yeni Türkiye'ye artık kimse bir şey dayatamaz.
Logosunda "Türkiye Türklerindir" yazan gazetede bir tane Türk ara ki bulasın...
terbiyesizlik çok yumuşak kaldı. Bu düpedüz hainlik. Karargahtan kastı TSK değil, ipini tutanlar. Rahatsız dediği karargah türkiyenin dört bir tarafını sarmış durumda. Karadenizde destroyerleri, egede NATO gemileri, akdenizde savaş gemileri, güneyde YPG PKK DEAŞ ve doğuda kukla Ermenistan. Hürriyetin Karargahı göz dağı veriyor. biz de savaşa hazırız bekliyoruz. Savaşı insan yapar makine değil. Biz de buna hazırız.
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