Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Nur Khan Askeri Havalimanı'na gelişinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Hukuk ve Adalet Bakanı Zahid Hamid, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve eşi Aslı Girgin, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin ile İslamabad Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandı.

EİT'in 13. Liderler Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek

Erdoğan, havalimanında düzenlenen resmi törende, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Pakistan'a geldi.

Erdoğan, Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EİT'in 13. Liderler Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve zirve dolayısıyla Pakistan'da bulunan devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



NAVAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.



Başbakanlık konutunda gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.