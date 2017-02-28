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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü

Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamad'da, Aliyev ile bir araya geldi.

Serena Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 23:23
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