Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü

Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamad'da, Aliyev ile bir araya geldi.

Serena Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.



