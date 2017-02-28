Çete cepte !

Sahtekarlar, vatandaşın cep telefonuna dadandı. Kendilerini sahte savcı ve polis olarak tanıtıp, yüzlerce kişiyi dolandırdı. Emniyet, çete üyesi 46 zanlıyı yakaladı. Bazıları ise “Başka iş yoktu” deyip pişkin pişkin sırıttı
Dolandırıcılar bugüne kadar birçok şeytani yöntem kullandı. Masum insanlarınparalarını ve ziynet eşyalarınıçalıp çırptı. Emniyet güçleriise sahtekarları yakalamak içindüğmeye bastı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 1 hafta önce 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 100'den fazla adres baskın yapıldı. 46 zanlı gözaltına alındı. Şahıslardan 8'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 38 kişi ise bir haftalık çapraz sorguya alındı. Suçlarını itiraf eden dolandırıcılar, vatandaşları nasıl tuzağa düşürdüklerini anlattı.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Kimisi aradıkları insanları "FETÖ dosyasında adınız geçiyorkurtulmak için bize para verin" diyerek kandırdı. Kimisi de "Hayır işleri yapıyoruz. Sizlerden de destek bekliyoruz" diyerek vatandaşı kandırdı. Topladıkları paraları da kasalarına aktardı. İçlerinden bazıları da sorgusunda "Dolandırıcılık çok kolayiş, başka iş olmadığı için yaptık.Vatandaşları dolandırdığımız içinçok üzgünüz" diyerek pişmanlıklarını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, mahkemeye çıkartıldı.
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