Kan donduran olay Karaman'da yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan bekar Huriye P. (22) oto elektrikçisi sevgilisi 25 yaşındaki Ramazan Y.'den hamile kaldı. Geçen çarşamba günü kontrol için hastaneye gitti. Bu sırada sancıları başladı. Genç anne doğumu yapmayı reddetti. Doktorlar, ancak bebeğin babasının da rızasıyla kendisini doğum yapmadan taburcu edebileceklerini söyledi. Huriye P. sevgilisi Ramazan Y.'yi hastaneye çağırdı. İkili gerekli evrakları imzalayıp, hastaneden ayrıldı. Evine dönen Huriye P. aynı gün öğle saatlerinde kendi imkanlarıyla evde doğum yaptı. Dünyaya getirdiği kız bebeğini beze sarıp kanlar içinde evin balkonuna bıraktı. Bu sırada hastane yönetimi, durumu polise bildirdi. Geçen Cuma günü ekipler tarafından karakola davet edilen kadının hamile olmadığı fark edildi. Polisin yaptığı sorgunun ardından Huriye P. ailesinin hamile olduğunu bilmediğini, kendi imkanlarıyla evde doğum yaptığını ve bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü. Bunun üzerine genç kızın ailesiyle birlikte oturduğu evde arama yapan polis, bebeğin cesedini evin balkonunda buldu. Yapılan ilk otopside bebeğin canlı doğduğu belirlendi. Huriye P., annesi F.P., babası H.İ.P., erkek kardeşi M.P., kız kardeşi H.P. ile sevgilisi Ramazan Y. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Huriye P. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



