Kan donduran olay Karaman'da yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan bekar Huriye P. (22) oto elektrikçisi sevgilisi 25 yaşındaki RamazanY.'den hamile kaldı. Geçençarşamba günü kontroliçin hastaneye gitti. Bu sırada sancıları başladı. Genç anne doğumuyapmayı reddetti. Doktorlar, ancak bebeğin babasının da rızasıyla kendisini doğum yapmadan taburcu edebileceklerini söyledi. Huriye P. sevgilisi Ramazan Y.'yi hastaneye çağırdı. İkili gereklievrakları imzalayıp,hastanedenayrıldı. Evine dönen Huriye P. aynı gün öğle saatlerinde kendi imkanlarıyla evde doğum yaptı. Dünyaya getirdiği kızbebeğini beze sarıp kanlariçinde evin balkonunabıraktı. Bu sırada hastane yönetimi, durumu polise bildirdi. Geçen Cuma günü ekiplertarafından karakola davetedilen kadının hamileolmadığı fark edildi. Polisin yaptığı sorgunun ardından Huriye P. ailesinin hamile olduğunu bilmediğini, kendi imkanlarıyla evde doğum yaptığını ve bebeğin ölü doğduğunu öne sürdü. Bunun üzerine genç kızınailesiyle birlikte oturduğuevde arama yapan polis,bebeğin cesedini evinbalkonunda buldu. Yapılan ilk otopside bebeğin canlı doğduğu belirlendi. Huriye P., annesi F.P., babası H.İ.P., erkek kardeşi M.P., kız kardeşi H.P. ile sevgilisi Ramazan Y. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Huriye P.tutuklandı, diğerleri iseadli kontrol kararıylaserbest bırakıldı.