Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.52'de merkez üssü Ayvacık olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 10,61 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.52'de merkez üssü Ayvacık olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 10,61 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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