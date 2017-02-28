Yol Durumu
  1. Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin başvurusuna ret
  2. Mücadele

Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkalede 4 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.52'de merkez üssü Ayvacık olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 10,61 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Etiketler:
  • 28 Şubat 2017, Salı 03:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar