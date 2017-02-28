Buz kestiler

Isparta ve Konya sınırları içinde bulunan Beyşehir Gölü, soğuk havaların etsiyle dondu. Göldeki 253 haneli Mada Adası'nda yaşayanlar mahsur kaldı. Kıyıya çıkamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, buz tabakasınımotorlu testereyle kesmeye başladı. Ada ile Gedikli Köyü arasında yaklaşık 1 kilometrelik kanal açtı. Bir grup, buz kütlelerini sopa ve küreklerle itti. Diğer grup ise açılan kanaldasandalı ilerletti. Zorunlu kalmadıkça kıyıya çıkmadıklarını söyleyen adalılar, "Her kışbu eziyeti çekiyoruz. Göl buz tutunca işbaşa düşüyor. Bu kanalı açmazsak gıdaihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz" dedi.
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