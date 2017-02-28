Buz kestiler

Isparta ve Konya sınırları içinde bulunan Beyşehir Gölü, soğuk havaların etsiyle dondu. Göldeki 253 haneli Mada Adası'nda yaşayanlar mahsur kaldı. Kıyıya çıkamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, buz tabakasını motorlu testereyle kesmeye başladı. Ada ile Gedikli Köyü arasında yaklaşık 1 kilometrelik kanal açtı. Bir grup, buz kütlelerini sopa ve küreklerle itti. Diğer grup ise açılan kanalda sandalı ilerletti. Zorunlu kalmadıkça kıyıya çıkmadıklarını söyleyen adalılar, "Her kış bu eziyeti çekiyoruz. Göl buz tutunca iş başa düşüyor. Bu kanalı açmazsak gıda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz" dedi.