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Bir garip dava

Avukat İsmail Taşkıran ailesine,“Hz. İsa’yım” dedi. İnandıramayınca ‘hakaretten’ 10’ar bin TL’lik tazminat davası açtı!

Bir garip dava
İstanbul'da avukat İsmail Taşkıran, ailesine "Hz. İsa'yım" dedi. Ailesi Taşkıran'a inanmadı, hatta iddiasına göre hakaret etti. O da, babası Osman, annesi Gülşen, kardeşi Cem Taşkıran ile kız kardeşi Rahime Pınar Taşkıran Sabuncu hakkında 10'ar bin liralık tazminat davası açtı. Davayı kabul eden İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ilk duruşma geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Mahkeme, taraflara arabulucuya başvurma teklifinde bulundu. Ancak her iki taraf da bu teklifi reddetti. Davaya ilişkin davacı ve davalıların sosyoekonomik durumlarının tespit edilebilmesi için davalılardan Cem Taşkıran'ın Beşiktaş'taki ev adresinde inceleme yapılmasını da kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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