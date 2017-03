Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti Grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere gerekli şartları sağlamaları durumunda 3 yıl vadeli faizsiz kredi vereceğimizi duyurmuştuk. Bu kredi 50 bin liraya kadar olacak dedik ve bu bağlamda başvuran 460 bin 167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldık. Kredi verme işlemi bugün başlıyor. İlk yıl ödeme yok, geri kalan 2 yılda da faiz yok. Aldığın parayı eşit taksitlerle ödüyoruz. 50 bin liraya kadar olan sıfır faizli kredinin ihtiyacı olan küçük esnafa verilmesi sağlanıyor. Söz verdik yerine getirdik" dedi.



AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

ARTIK HİÇ KİMSE MİLLETİN YETKİSİNİ DEĞİŞTİREMEYECEK

Az önce 28 Şubat filmini izledik. Orada milli iradenin nasıl bir şekilde el değiştirdiğini çarpıcı bir şekilde gördük. Biz niye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz. Çünkü millet yetkiyi sandıktan doğrudan kendisi verecek. Milletin yetkisini abidik gubidik yaparak hiç kimse tezgahla değiştirmeyecek. Onun için 16 Nisan'da milli iradenin tesisi için evet... Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığı yıllardır kanayan bir yaradır. Bu konuda Azeri toprakları Ermeni çeteciler tarafından işgal edilmiş, bu sorun bugüne kadar çözülememiştir. Türkiye olarak Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir, sevinci bizim sevincimizdir. Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

PAKİSTAN BİZİM İÇİN HER ZAMAN DOSTTUR VE KARDEŞTİR

Geçtiğimiz gün cennet mekan rahmetli Necmettin Erbakan'ın ölümünün sene-i devriyesiydi. Bu vesile ile rahmetli hocamızı rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak halkoylamasına sayılı günler var. Sayılı günler çabuk geçer. Her anımızı verimli geçirmeliyiz. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta partimizin en üst karar organı MKYK'yı topladım. Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası konularla ilgili meselelerini ele aldık ardından da basın yayın temsicileriyle biraraya geldik. Geçtiğimiz Perşembe günü Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konferansı'nı Pakistan Başbakanı Sayın Nevaz Şerif'le birlikte gerçekleştirdik ve önemli kararlar aldık. Terörle büyük mücadele veren Pakistan'la tam dayanışma olduğumuzu ifade ettik. Pakistan bizim için her zaman dosttur ve kardeştir.

TÜRKİYE IRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VE ANAYASASI'NA SAYGILIDIR

Dün Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı sayın Mesut Barzani ile konuşarak ikili ilişkilerin gelişmesi, PKK'ya karşı işbirliğinin arttırılması ve terörle mücadelede etkin bir çalışma yapılmasını ele aldık. Bugünlerde bir bayrak hikayesi gidiyor. Irak Anayasası'na göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu vardır, Başbakanı, Bakanları, ayrı bayrağı vardır. Dünyada bu şekilde tanınır. Sanki yeni bir teamülmüş, yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değil. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar, Irak Anayasası'nın gereği neyse ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek buna göre yeni usüller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz.

PKK'NIN KÜRTLERİN DERDİYLE DERTLENMESİ GİBİ BİR ŞEYİ YOK

Teröre bulaşmamış Kürtler bizim kardeşimizdir. Ülkemizde Kürk kökenli kardeşlerimiz de bizim başımız tacıdır. Bu vatandaşlarımız Kürtlüğü ile ne kadar iftihar etse o kadar yeridir. PKK'nın Kürtler'i temsil etmesi, Kürtler'in dertleriyle dertlenmesi iddiası da koca bir yalandır. Problem Kürt kökenli vatandaşlarımızın hayatını kahreden, geleceğini yok eden terör örgütü PKK'nın ta kendisidir. Bu terörle mücadeledeki amacımız, orada yaşayan onurlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizi bu terör örgütünün belasından kurtarmaktır. Yaptığımız budur bununla elhamdüllillah çok büyük mesafeler katettik. Çukurlar açan elikanlı çeteleri şehirlerden çıkarttık. Kırsalda, dağda, bayırda dünyayı bunlara dar ediyoruz.

ABD'YE SÖYLEDİK: PKK'NIN KUZENLERİYLE AYNI SAFTA OLMAYIZ

Dün gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu'nda önemli konuları ele aldık. Türkiye'nin El Bab operasyonunu Özgür Suriye Ordusu'na destek vererek tamamlamasından sonra DEAŞ'ın Rakka'dan çıkarılması konusunda ABD, koalisyon güçleri, Rusya ve diğer paydaş ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Bu konuda verilmiş bir kararımız yoktur. Ama verilmiş bir kararımız var, o da şudur: Rakka'da PKK'nın yok edilmesiyle ilgili olarak PKK'nın kuzeni, eşiti konumundaki YPG, PYD gibi örgütler, terör unsurları destek amacıyla kullanılırsa biz bu operasyonlarda katiyyen olmayız. Hiçbir terör örgütüyle yanyana olamayız. Hele hele canımızı acıtan, enerjimizi azaltan bu alçak PKK terör örgütünün akraba örgütleriyle katiyyen hiçbir operasyonu içinde olmayız. Amerika'da söylediğimiz çok açık ve nettir: Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünü kullanırsanız daha sonra o terör örgütünü yok etmek için ne yapacaksınız?



TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YARINLARINA ŞAFAK SAYIYORUZ

Türkiye'ye yakışan 120 tesisin toplu şekilde açılışını gerçekleştirdik. Yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar olan tesisleri hizmete aldık. Bu millete hizmet aşkıyla o kadar çok çalışıyoruz ki, açılışları da 100'er 100'er yapıyoruz. Vakit yok. Bu büyük millete bu hizmetler yakışır. Şu sıralar çok bereketli bir işe başladık. 79 milyon vatandaşımızla birlikte yeni bir başarı destanı için şafak sayıyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına, berrak ışıklarıyla tertemiz bir güneş doğsun istiyoruz.

HALK OYLAMASINA KADAR DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Ankara, Arena'da sözleştik. Memleketin her köşesinden gelmiş binlerce teşkilat mensubumuzla söz verdik: Çocuklarımız, gençlerimiz, iş, aş, bereket için; kısacası istikbali parlak bir Türkiye için halkoylamasına kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız. 81 il 79 vatan evladı söz verdi. Bu kutlu yürüyüş için bütün memleket sevdalıları, demokrasi gönülleri söz verdi.

ANKARA ARENA'DAKİ COŞKU TÜM 81 VİLAYETİMİZE YAYILDI

Memleket sevdalıları Almanya da bizi heyecanla karşıladı. Salonlara sığmadılar. Arena'daki coşku bütün Türkiye'ye ilham oldu. İlk mitingimiz, ilk durağımız Kahramankazan oldu. Hani şu 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında 8 bin kişiyle Akıncı ihanet üssünü kuşatan Kahramankazan, darbecilere karşı milli iradeyi savunmak için darbecilere karşı milli iradeyi savunmak için 9 şehit veren Kahramankazan. 25 bin Kahramankazan'lı büyük bir heyecanla bizi bağrımıza bastı. Yüzbinlerce evete, sonra milyonlarca evete döndük. Sözler Almanya'da verilmeye başlandı, Ankara'dan, Arena'dan 81 vilayetimize yayıldı. 15 Temmuz gecesi milli irade için ilk sözü söyleyen Kahramankazanlar, referandum için de ilk mitingde noktayı koydu: Demokrasi için, milli irade için evet dedi.

REFERANDUM DİYE İŞLERDEN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ

Ne demiştik biz; evet berekettir, evette bereket vardır. Bereket, paylaşılarak çoğalır. O yüzden her demokrasi gönüllümüz 16 Nisan'a kadar konuya, komşuya, eşe, dosta neden evet dediğimizi anlatacağız. Evet diyoruz deyip, bir bir sebepleri sıralayacağız. Diyecek ki, "Sadece geçen hafta havadan ve karadan terör gruplarına karşı 178 operasyon gerçekleşti. 40'a yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Sadece 1 haftada. DEAŞ'la ilişkisi olan 66 kişi güvenlik birimlerimizce ele geçirildi". Bir nokta çok önemli. AK Parti hükümeti olarak bahane değil iş üretiyoüruz. Referandum var diyerek millete karşı sorumluluğumuzu asla unutmuyoruz, işlerden asla taviz vermiyoruz. Mali disiplini asla ihmal etmiyoruz. Seçim dönemi diyerek milletin kaynaklarını heba etmiyoruz.



KOSGEB KREDİLERİ VERME İŞLEMİ BUGÜN BAŞLIYOR

Dünyanın en büyük havalimanı inşaatı İstanbul'da son sürat devam ediyor. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren yapımı sürüyor. KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere gerekli şartları sağlamaları durumunda 3 yıl vadeli faizsiz kredi vereceğimizi duyurmuştuk. Bu kredi 50 bin liraya kadar olacak dedik ve bu bağlamda başvuran 460 bin 167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldık. Kredi verme işlemi bugün başlıyor. İlk yıl ödeme yok, geri kalan 2 yılda da faiz yok. Aldığın parayı eşit taksitlerle ödüyoruz. 50 bin liraya kadar olan sıfır faizli kredinin ihtiyacı olan küçük esnafa verilmesi sağlanıyor. Söz verdik yerine getirdik.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE YÜZDE 5 İNDİRİM YAPILACAK

Mükelleflere vergilerini düzenli ödemeleri halinde yüzde 5 indirim geçen hafta Meclis'te kabul edildi. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, gurbetçiler veya yabancılar Türkiye'den konut veya işyeri satın almaları halinde kendilerinden KDV alınmayacak. Ancak bunu kötüye kullanıp, ticarete dökerlerse alınmayan KDV tekrar onlardan geri alınacak. Bu da konut sektörünü, emlak sektörünü canlandıracak, aynı zamanda dışarıdan Türkiye'ye döviz girişini de arttıracak önemli bir karardır.

ÇİFTÇİLERİMİZE TOPLAM 12.8 MİLYAR ÖDEME YAPACAĞIZ

Referanduma gidiyoruz diye işi gücü rafa kaldıramayız. 23 ili kapsayan özel bir kalkınma planıyla ekonomiye can, vatandaşa iş, aş sağlayan cazibe merkezleri programını da başlattık. Bugüne kadar 25 milyar liralık bu bölgelere yatırım için müracaat geldi. Dün itibarıyla bu müracaatlar doldu. 150 bin üzerinde vatandaşımıza, gencimize iş, aş imkanı sağlayacak. Buradan önemli bir müjdeyi çiftçilerimize verelim. Bizim AK Parti iktidarı olarak 14 yıllık dönemimizde tarıma, hayvancılığa ola desteklerimizi 1.8 milyardan 12 milyarın üzerine çıkardık. Geçen senenin sonlarına doğru aldığımız bir kararla çeşitli adlar altında verilen bu destekleri iki kalemde toplayıp, iki dönemde biri hasattan önce diğeri de hasattan sonra olmak üzere; yani Nisan-Mayıs, Eylül-Ekim'de vermek suretiyle bu desteklerin daha anlamlı halg elmesini hedefledik. Üreticilerimize toplam 12.8 milyar ödeme yapacağız. Mazot ve gübre paralarını Mart ayı içinde ödeceğiz.