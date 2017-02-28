Bahşiş tokadı!

Kahramanmaraş'ta bugüne kadar hiç görülmemiş bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Selçuk A. isimli kişi, dün bir lokantayı aradı. 17 liralık yemek siparişi verdi. 200 lira da para üstü isteyip oturmadığı bir evin adresini tarif etti. İş yeri sahibi A.P'de yanında çırak olan çalışan çocuğa para üstü 183 lirayı verdi. Siparişi verilen adrese gönderdi. Selçuk A. ise binaya gidip beklemeye başladı. Tam çırak içeriye girecekken merdivenlerden iniyormuş gibi yaptı. Çırağa 2 lira bahşiş verip "Yemeği eve bırak, 200 lirayı evden verecekler seni bekliyorlar" dedi. 183 lira para üstünü de alıp binadan ayrıldı. Bunun üzerine çırak, adresteki daireye çıktı. Ancak hiç kimsenin sipariş vermediğini anladı. Hemen lokantaya gidip durumu anlattı. Patronu A.P. polisi aradı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Eşkali çıkartılan zanlı kısa sürede yakalanıp tutuklandı.