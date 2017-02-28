Bahşiş tokadı!

Kahramanmaraş'tabugüne kadar hiç görülmemişbir dolandırıcılık olayı yaşandı.Selçuk A. isimli kişi, dün bir lokantayıaradı. 17 liralık yemek siparişi verdi. 200lira da para üstü isteyip oturmadığıbir evin adresini tarif etti. İş yeri sahibiA.P'de yanında çırak olan çalışan çocuğapara üstü 183 lirayı verdi. Siparişi verilenadrese gönderdi. Selçuk A. ise binayagidip beklemeye başladı. Tam çırakiçeriye girecekken merdivenlerdeniniyormuş gibi yaptı. Çırağa 2 lirabahşiş verip "Yemeğieve bırak, 200 lirayıevden verecekler senibekliyorlar" dedi. 183lira para üstünü de alıpbinadan ayrıldı. Bununüzerine çırak, adrestekidaireye çıktı. Ancak hiçkimsenin siparişvermediğinianladı. Hemenlokantaya gidipdurumu anlattı.Patronu A.P. polisiaradı. Ekiplerbölgedeki güvenlikkameralarınıincelemeye aldı.Eşkali çıkartılanzanlı kısa süredeyakalanıptutuklandı.
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