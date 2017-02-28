Aynı kaderi paylaştılar

Manisa ve Kocaeli'de 2 genç aynı kaderi paylaştı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin Yüce'nin, akşam yemeğine gelmemesi üzerine merak eden arkadaşları, evine gitti. Yüce, hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Acı haberi alan sevenleri yıkıldı. Kocaeli'de ise 19 yaşındaki ErayGüneş'in sabah uyanmaması üzerine ağabeyi Ercan Güneş odasına gitti. Kardeşini baygınhalde buldu. Sağlık ekiplerigencin hayatını kaybettiğinibelirledi. Güneş'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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