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Aynı kaderi paylaştılar

Aynı kaderi paylaştılar
Manisa ve Kocaeli'de 2 genç aynı kaderi paylaştı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin Yüce'nin, akşam yemeğine gelmemesi üzerine merak eden arkadaşları, evine gitti. Yüce, hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Acı haberi alan sevenleri yıkıldı. Kocaeli'de ise 19 yaşındaki Eray Güneş'in sabah uyanmaması üzerine ağabeyi Ercan Güneş odasına gitti. Kardeşini baygın halde buldu. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Güneş'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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