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Al sana macera

Kayseri’de macera arayan Orhan Karagöz, dağlık alanda gezintiye çıktı. 300 metrelik uçurumda mahsur kaldı. 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Al sana macera
Kayseri'de yaşayan Orhan Karagöz (19), Erciyes Dağı'nın eteklerinde yürüyüşe çıktı. Vadide dik yamaca tırmanan genç, 300 metrelik uçurumda mahsur kaldı. Paniğe kapılan Karagöz, yardım için önce yakınlarını ardından polisi aradı. İhbarı alan polis, 112, UMKE ve AFAD ekipleri ilk olarak Orhan Karagöz'ün mahsur kaldığı yeri belirlemeye çalıştı. Yerinin belirlenmesi sonrasında ekipler, Karagöz'ü bulunduğu yerden sağ salim kurtarmak için zamana ve soğuk havaya karşı yarıştı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Orhan Karagöz, bulunduğu yerden iple çekilerek kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karagöz'ün herhangi bir yara almadığı açıklandı. Karagöz, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Hepinizden Allah razı olsun, sizler olmasanız orada ölürdüm. İyi ki sizler varsınız" ifadelerini kullandı. Ölümden dönen gencin, macera olsun diye vadiye tırmandığı ortaya çıktı.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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