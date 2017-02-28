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'nün fişini çekti

'deki bağlantılı sözleşmeli okullarla ilgili bilgilerin yer aldığı İngilizce yayın yapan site kapatıldı...

ABD FETÖnün fişini çekti

'deki Fetullahçı Terör Örgütü () bağlantılı sözleşmeli okullarla ilgili bilgilerin yer aldığı İngilizce yayın yapan "www.gulencharterschools.weebly.com" sitesinin, Türkiye'den "içerik ihlali" şikayeti üzerine kapatıldığı ortaya çıktı.

ABD'de yayın yapan ve FETÖ bağlantılı sözleşmeli (charter) okullarla ilgili kapsamlı bilgilerin yer aldığı internet sitesi, Türkiye'den bir haber sitesinin editörünün şikayeti üzerine tamamen kapatıldı.

FETÖ OKULLARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
ABD genelinde FETÖ'ye ilişkili 150 civarında sözleşmeli okulun faaliyet gösterdiği ve bu okulların eyalet bütçelerinden yıllık yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettiği kaydediliyor. Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Haziran 2014'te başlattığı usulsüzlük soruşturmasının ise devam ettiği belirtiliyor.

FBI ilk olarak FETÖ bağlantılı olduğu bildirilen Concept Schools'un Illinois eyaletine bağlı Des Plaines şehrindeki merkezi başta olmak üzere Illinois, Ohio ve Indiana eyaletlerinde şirkete ait toplam 19 okul ve büroya baskın düzenlemişti.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 23:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

Amerikaya guvenilmez onlar muhakkak baska bir fetö yerine getirirler ondan sonrada yola devam biz türklerde fetönün fisi cekildi zannederiz aradan bir 40 yil daha gecince o zaman anlariz

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cevapla 01.03.2017 00:42
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