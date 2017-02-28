ABD'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı sözleşmeli okullarla ilgili bilgilerin yer aldığı İngilizce yayın yapan "www.gulencharterschools.weebly.com" sitesinin, Türkiye'den "içerik ihlali" şikayeti üzerine kapatıldığı ortaya çıktı.



ABD'de yayın yapan ve FETÖ bağlantılı sözleşmeli (charter) okullarla ilgili kapsamlı bilgilerin yer aldığı internet sitesi, Türkiye'den bir haber sitesinin editörünün şikayeti üzerine tamamen kapatıldı.

FETÖ OKULLARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

ABD genelinde FETÖ'ye ilişkili 150 civarında sözleşmeli okulun faaliyet gösterdiği ve bu okulların eyalet bütçelerinden yıllık yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettiği kaydediliyor. Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Haziran 2014'te başlattığı usulsüzlük soruşturmasının ise devam ettiği belirtiliyor.

FBI ilk olarak FETÖ bağlantılı olduğu bildirilen Concept Schools'un Illinois eyaletine bağlı Des Plaines şehrindeki merkezi başta olmak üzere Illinois, Ohio ve Indiana eyaletlerinde şirkete ait toplam 19 okul ve büroya baskın düzenlemişti.