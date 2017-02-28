17 yıl sonra adım attı

Kocaeli'de doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan Sevda Bekar(37), 19 yaşında yürüme yeteneğini tamamen kaybetti. Aile, kızlarının tedavisi için şehir şehir gezdi. Ancak doktorlar genç kız için "Yürüyemez" dedi. İyileşmeümidini kaybeden Sevda Bekar,son olarak Atlantis Özel Eğitim veRehabilitasyon Merkezi'ne gitti. Atla terapi sayesinde hızla iyileşmeye başlayan Sevda Bekar, 17 yıl sonra ilk adımını atarak mucizeyi gerçekleştirdi.
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