Yol Durumu
  1. HAValı tören
  2. O şoföre soruşturma

17 yıl sonra adım attı

17 yıl sonra adım attı
Kocaeli'de doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan Sevda Bekar (37), 19 yaşında yürüme yeteneğini tamamen kaybetti. Aile, kızlarının tedavisi için şehir şehir gezdi. Ancak doktorlar genç kız için "Yürüyemez" dedi. İyileşme ümidini kaybeden Sevda Bekar, son olarak Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti. Atla terapi sayesinde hızla iyileşmeye başlayan Sevda Bekar, 17 yıl sonra ilk adımını atarak mucizeyi gerçekleştirdi.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar