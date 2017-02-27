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Zeyno operasyonu

Zeyno operasyonu
Bodrum'da yaşayan 82 yaşındaki Kadir Çakır, dün sabah büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Bu sırada iki yaşında ve 300 kilogram ağırlığında olan 'Zeyno' isimli ineği sürüden kaçtı. Yol kenarındaki 14 metrelik su kuyusuna atladı. Yaşlı adam durumu AFAD'a bildirdi. Bölgeye giden ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlara bağlanan hayvan, vinç yardımıyla 5.5 saattik çaba sonucu kurtarıldı.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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