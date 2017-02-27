Yüzkarası iddia

Anadolu Efes'te oynayan Uruguaylı basketbolcuJayson Granger, İstanbul'da ırkçılığa uğradığını öne sürdü. Granger, geçen akşam yemeği için Etiler'deki Fenix adlı restorana gitti. Ünlü basketçi, renginden dolayı mekana alınmadığını öne sürdü. İçeri alınmadığı restoranın fotoğrafını paylaşan Jayson Granger, sosyal medya aracılığıyla şunları söyledi: "Irkçılığın hala bir çıkış olduğuna inanmıyorum. Ben vearkadaşlarım dün Fenix'e yemek yemeğegittik ve bize rengimizden dolayı izinvermediler. Hala bugünlerde bu tür şeylerin olması üzücü. İnsanlar herhangi bir sorun yaşamadan içeriye girerken, bize mekanın dolu olduğunu söylediler. Hayatımda böyle bir şeyi ilk kez yaşıyorum." Konuyla ilgili açıklama yapan Fenix, "Yanlış anlaşıldığımız için çok üzgünüz. Olayın mevcutyoğunluktan kaynaklanan bir durumolduğunu söylemek ve sizi aramızdagörmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz" sözlerine yer verdi. Granger'ın paylaşımına yorum yağdı.
Türkiye'de böyle şeyler olmaz. Yanlış anlamıştır.
Jayson Granger'ı tanımamışlardır. Tanısalar da kaçırmazlardı...
Biraz alınganlık yapmış olabilir.
Mekan kalabalıktır....
Eğer Jayson haklıysa o mekana kimse ayak basmasın...
Birçok mekana beni de almadıkları oldu. Üstelik süt beyazı rengim var.
Bu çirkin davranışı sergileyen eleman işten kovulmalı...
Hesap çok gelince çamur mu attı acaba?
BU ÜLKEYİ SEVİYORUM
Jayson Granger "Bu ülkeyi seviyorum ve ırkçı demiyorum. Sadece yapılan hareket hoş değildi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.