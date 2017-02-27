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  1. "Rumlar adım atacaklarsa bir an evvel atmalı"

nden bir yalan daha!

'nün medyadaki son temsilcisi bugün bir iftiraya daha imza attı.

Yeni Asya gazetesinden bir yalan daha!

İzmir'deki bir cezaevinde çıkan olaylardan sonra alınan bir günlük kararı " yasaklandı" şeklinde okurlarına duyuran 'cü gazeteye Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tokat gibi bir cevap geldi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Risale-i Nur'ların yasaklanmamış olduğuna dikkat çekerek bu kitapların tutukluya verilmesine karar verdi.

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI HİÇBİR CEZAEVİNDE YASAK DEĞİL!
Mahkeme terör örgütü ile bağlantısı olmayan ve yasaklanmamış olan Risale-i Nur isimli kitapların ilgili tutukluya verilmesine hükmetti.

Kararda Risale-i Nur kitapları başta olmak üzere yasaklanmamış kitapların tutukluya verilmesinde sakınca olmadığına karar verdi.

DEVLET TARAFINDAN BASILIYOR
Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı Bediüzzaman Said Nursi'nin vasiyet ettiği gibi yaklaşık 3 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılıyor. FETÖ tarafından tahrif edilen Risale-i Nur Külliyatı, bütün tahrifata karşı Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı.

FETÖ'CÜ YENİ ASYA'NIN O HABERİ
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 21:22
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