Yeni Asya gazetesinden bir yalan daha!

İzmir'deki bir cezaevinde çıkan olaylardan sonra alınan bir günlük kararı "Risale-i Nur yasaklandı" şeklinde okurlarına duyuran FETÖ'cü gazeteye Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tokat gibi bir cevap geldi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Risale-i Nur'ların yasaklanmamış olduğuna dikkat çekerek bu kitapların tutukluya verilmesine karar verdi.

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI HİÇBİR CEZAEVİNDE YASAK DEĞİL!

Mahkeme terör örgütü ile bağlantısı olmayan ve yasaklanmamış olan Risale-i Nur isimli kitapların ilgili tutukluya verilmesine hükmetti.

Kararda Risale-i Nur kitapları başta olmak üzere yasaklanmamış kitapların tutukluya verilmesinde sakınca olmadığına karar verdi.

DEVLET TARAFINDAN BASILIYOR

Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı Bediüzzaman Said Nursi'nin vasiyet ettiği gibi yaklaşık 3 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılıyor. FETÖ tarafından tahrif edilen Risale-i Nur Külliyatı, bütün tahrifata karşı Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı.



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