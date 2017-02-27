Yazıya bak

Binaların duvarlarına yazı yazan, kapı camlarını kırıp kaçan gizemli şahıs, vatandaşların hayatını kabusa çevirdi! İlginç olay, Ankara Bahçelievler'de meydana geldi. Yaklaşık 2 aydır binalarayazı yazan, kapıların camlarını kıranve kimliği belirlenemeyen şahıs,mahalleliyi isyan ettirdi. Bir binanın güvenlik kamerasına yakalanan şahsın rahat tavırları ise dikkat çekti. Bina sakinleri, şahsın genellikle sabaha karşı 02.00 ile 03.00 saatlerinde bölgeye geldiğini söyledi. Komşularından bazılarının büyük bir korku içinde olduğunu belirten vatandaşlar, bazı ev sahiplerinin evlerini bırakarak akrabalarının yanlarına gittiklerini dile getirdi.
AŞK SERENADI SANDIK
Olaylardan dolayı kızının tedirgin olduğunu, bu yüzden Kocaeli'den gelip kızının yanında kaldığını belirten AydınKulak şunları söyledi: "2-3 aydır bu bölgeye ne istediği belli olmayan bir sapık dadandı. Önce bir marketin duvarına yazıyla başladı. Sonra bu apartmana bulaştı. İlk başta boya ile başladı işe, sonra kurşun falan sıktı, şimdi camı kırıp kaçıyor. İnsanlar huzursuz. Yan komşum evini bıraktı annesine gitti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gece uyku uyuyamıyoruz. Önce biz aşk serenadı zannettik, fakat aşk serenadı yapan adam bir şeyler söyler, sayıklar, isim zikreder ama öyle bir şey yok. Bunun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz." Şüpheli şahsın yakalanması içingece 3 buçuğa kadar nöbet biletutan talihsiz adam, sözlerine şöyledevam etti: "Bizler iyi insanlar olarak kötüye karşı hiçbir şey yapamıyoruz. 2 günde bir camı kırıyor. Daha önce ateş etti ama ne ile bilemiyoruz, kurusıkı falan da olabilir. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu durum inanılmaz geliyor. Yetkilerden yardım bekliyoruz." Polis ekiplerinin şüpheli şahsınkimliğini güvenlik kameralarındantespit ettiği ve yakalanması içinçalışma başlattığı öğrenildi.
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