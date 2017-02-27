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Yağdır mevlam su

Yağdır mevlam su
Hatay'ın Hassa İlçesi'nde vatandaşlar, na çıktı. Susuzluktan hayvanlarının sıkıntı çektiğini, ekinlerinin kuruduğunu söyleyen bölge halkı, 40 kurban kesti. Ardıçlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Bozkurt, yaklaşık 2 aydır yağmur yağmadığını belirtti. Bozkurt, "Arkadaşlarımızla bir araya gelerek yağmur duası ettik. 40 kurbanlık hayvanı keserek, hayrımıza buraya gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Bereketli yağmurların yağması için Kur'an-ı Kerim okuttuk. Yağmuru dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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