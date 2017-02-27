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siz aşk

’daki üne gitmek için yola çıktı ancak engeline takıldı. Damadın imdadına gelin yetişti, çift Türkiye’de mutlu sona erdi...

Vizesiz aşk
Vizesi varken uçağa alınmayan damat, ünü kaçırdı! Hamide Gözgü Aktaş (42) ile Salih Aktaş, bir yıl önce Almanya'da tanıştı. Evilik kararı alan çift, nikahlarını da orada kıymak istedi. , Türkiye'de nikah işlemlerini tamamladı. Tüm işlemlerini hallederek 'nın yolunu tutmak için İstanbul Atatürk Havalimanı'na giden Aktaş, eşine kavuşmasına saatler kala hayal kırıklığına uğradı. Elinde Yunanistan Konsolosluğu'ndan aldığı Schengen si olan Aktaş, pasaport polis noktasından geçti ancak uçak firmasına takıldı. Özel bir uçak firma yetkilisinin kendisine 'Uçamazsınız, vizeniz bitmiş' sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Düğününe yetişemeyen Salih Aktaş, eşini çağırarak nikahını İzmir'de kıydı. Konsolosluk yetkilileri Salih Aktaş'ın olay günü, 21 gün daha vizesi olduğunu söyledi.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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