Vizesiz aşk

Vizesi varken uçağa alınmayan damat, düğününü kaçırdı! Hamide GözgüAktaş (42) ile SalihAktaş, bir yıl önceAlmanya'da tanıştı. Evilik kararı alan çift, nikahlarını da orada kıymak istedi. Salih Aktaş, Türkiye'de nikah işlemlerini tamamladı. Tüm işlemlerini hallederek Almanya'nın yolunu tutmak için İstanbul Atatürk Havalimanı'na giden Aktaş, eşine kavuşmasına saatler kala hayal kırıklığına uğradı. Elinde YunanistanKonsolosluğu'ndan aldığı Schengen vizesi olan Aktaş, pasaport polis noktasından geçti ancak uçak firmasına takıldı. Özel bir uçak firma yetkilisinin kendisine 'Uçamazsınız, vizeniz bitmiş' sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Düğününe yetişemeyen Salih Aktaş, eşini çağırarak nikahını İzmir'de kıydı. Konsolosluk yetkilileri Salih Aktaş'ın olay günü, 21 gün daha vizesi olduğunu söyledi.
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