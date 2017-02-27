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Uğur seferberliği

Dereye uçan otomobilde baba ve bir oğlu öldü, anne yaralı olarak kurtuldu Suya kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz’i bulmak için ekipler seferber oldu...

Uğur seferberliği
Balıkesir'de önceki gün direksiyon hakimiyetini kaybeden Harun Deniz (33) otomobiliyle dereye uçtu. Korkunç kazada sürücü Deniz ile 8 yaşındaki oğlu Mustafa Deniz, hayatını kaybetti. Anne Melek Deniz (26) yaralı kurtuldu. Ailenin diğer çocuğu 4 yaşındaki Uğur ise suda kayboldu. Ekipler minik çocuğu bulmak için seferber oldu. Minik Uğur'u arama çalışmaları dün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar akıntının fazla olduğu derede arama çalışması yaparken, arama kurtarma ekipleriyle köylüler dere boyunu taramaya başladı. Ailenin yakınları aileden geriye kalan eşyaları olay yerinden toplarken büyük üzüntü yaşadı. Akıntısı oldukça yoğun olan derede arama çalışmaları devam ediyor.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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