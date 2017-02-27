Uğur seferberliği

Balıkesir'de önceki gün direksiyon hakimiyetini kaybeden HarunDeniz (33) otomobiliyle dereye uçtu. Korkunç kazada sürücü Deniz ile 8 yaşındaki oğlu MustafaDeniz, hayatını kaybetti. Anne MelekDeniz (26) yaralı kurtuldu. Ailenin diğer çocuğu 4 yaşındaki Uğur isesuda kayboldu. Ekiplerminik çocuğu bulmakiçin seferber oldu. Minik Uğur'u arama çalışmaları dün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar akıntının fazla olduğu derede arama çalışması yaparken, arama kurtarmaekipleriyle köylülerdere boyunu taramayabaşladı. Ailenin yakınları aileden geriye kalan eşyaları olay yerinden toplarken büyük üzüntü yaşadı. Akıntısı oldukça yoğun olan derede arama çalışmaları devam ediyor.
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