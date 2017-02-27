Ucuz atlattı

Bodrum'da, Buse Başeskioğlu (25) önceki akşam otomobiliyle yola çıktı. Ancak genç sürücü, aşırı hız ve yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kayıp savrulan otomobil, önce yol kenarında park halindeki 4 otomobile,ardından da bir evinbahçe çitlerine çarparakdurabildi. Ortalık savaş alanına dönerken, kazayı hafif yaralı atlatan Buse Başeskioğlu'na, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansında gerekli müdahale yapıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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