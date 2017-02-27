Üç canın bedeli!

Araştırma görevlisi çift, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Katilin 15 yıllık hapis cezası Yargıtay’a yapılan itiraz üzerine 5 yıla indirildi. 20 ay cezaevinde kalan katil, dün tahliye edildi...
Bursa'da araştırma görevlisi çiftin ölümüne neden olan TIR şoförünün cezası, 5 yıl 10 aya indirildi! Yürekleri yakan kaza, 2015 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Mustafa Alpaslan'ın (27) otomobili, İzmir Çevre Batı Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme kazada iki TIR'ın arasında sıkıştı. Kazada Orta DoğuTeknik Üniversitesi'nde araştırmagörevlisi olan Alparslan ve 6 buçukaylık hamile eşi Zişan Alparslan(29) hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren TIR şoförü Aytekin Özdemir, hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açıldı. Duruşmaya katılan Zişan Alparslan'ın ablası "Bu kazada kız kardeşim Zişan ile eniştemi kaybettik. Sanıktan şikâyetçiyim. Hakim bey, ben 20 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Kız kardeşim hamile idi. Doğacak bebek ailemizin tek torunu olacaktı. Bu haktan mahrum kaldık. Sanıktan davacıyım" sözleri, mahkemedeki herkesi duygulandırdı. Özdemir, duruşmada yaptığı savunmada, "Trafik normal şekilde akıyordu. Önümdeki arabanın fren lambalarını gördüm. Fren yaptım amaduramadım. Ben çarpınca, vurduğumaraç da önündeki kamyonaçarparak, aramızda kaldı. Çoküzgünüm" savunmasını yaptı. Mahkeme, Özdemir'e 15 yıl hapis cezası verdi, ancak hafifletici nedenler dikkate alınarak bu ceza 12.5 yıla indirildi. Sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay, Özdemir'e verilen hapis cezasını olayın meydana geliş şekli ve taksir durumunu dikkate alarak sanığın lehine bozdu. Yeniden hakim karşısınaçıkarılan Aytekin'in hapiscezası 5 yıl 10 aya indirip tahliyesinekarar verdi. Yaklaşık 20 ay tutuklu kalan sürücü tahliye edildi. Hayatınıkaybeden çiftin yakınları, kararaisyan etti!