Üç canın bedeli!

Bursa'da araştırma görevlisi çiftin ölümüne neden olan TIR şoförünün cezası, 5 yıl 10 aya indirildi! Yürekleri yakan kaza, 2015 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Mustafa Alpaslan'ın (27) otomobili, İzmir Çevre Batı Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme kazada iki TIR'ın arasında sıkıştı. Kazada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Alparslan ve 6 buçuk aylık hamile eşi Zişan Alparslan (29) hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren TIR şoförü Aytekin Özdemir, hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açıldı. Duruşmaya katılan Zişan Alparslan'ın ablası "Bu kazada kız kardeşim Zişan ile eniştemi kaybettik. Sanıktan şikâyetçiyim. Hakim bey, ben 20 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Kız kardeşim hamile idi. Doğacak bebek ailemizin tek torunu olacaktı. Bu haktan mahrum kaldık. Sanıktan davacıyım" sözleri, mahkemedeki herkesi duygulandırdı. Özdemir, duruşmada yaptığı savunmada, "Trafik normal şekilde akıyordu. Önümdeki arabanın fren lambalarını gördüm. Fren yaptım ama duramadım. Ben çarpınca, vurduğum araç da önündeki kamyona çarparak, aramızda kaldı. Çok üzgünüm" savunmasını yaptı. Mahkeme, Özdemir'e 15 yıl hapis cezası verdi, ancak hafifletici nedenler dikkate alınarak bu ceza 12.5 yıla indirildi. Sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay, Özdemir'e verilen hapis cezasını olayın meydana geliş şekli ve taksir durumunu dikkate alarak sanığın lehine bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkarılan Aytekin'in hapis cezası 5 yıl 10 aya indirip tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 20 ay tutuklu kalan sürücü tahliye edildi. Hayatını kaybeden çiftin yakınları, karara isyan etti!