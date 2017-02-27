Tarihi yürüyüş

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde bulunan Dalyan beldesinde bir grup vatandaş, dün yürüyüşe çıktı. Bu sırada antik mezar ve tahripedilmiş kaya parçasına rastladı. Bunun üzerine bölgeye Fethiye Müze Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çağırıldı. Daha öncedenbilinmeyen tarihi eserlerFethiye Müze Müdürlüğüyetkilileri tarafından kayıtaltına alındı. Vatandaşlardan Mehmet Bozkır, Anadolu'nun kadim kültürlerine sahip çıkmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
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