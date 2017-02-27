Tarihi yürüyüş

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde bulunan Dalyan beldesinde bir grup vatandaş, dün yürüyüşe çıktı. Bu sırada antik mezar ve tahrip edilmiş kaya parçasına rastladı. Bunun üzerine bölgeye Fethiye Müze Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çağırıldı. Daha önceden bilinmeyen tarihi eserler Fethiye Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından kayıt altına alındı. Vatandaşlardan Mehmet Bozkır, Anadolu'nun kadim kültürlerine sahip çıkmak için gayret gösterdiklerini söyledi.



Ömer KUNDAKÇI