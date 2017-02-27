Sapığa baba şok!

Diyarbakır'da yaşayan Sadık Ö. (35), bir hafta önce 11 yaşındaki oğlu B.Ö.'nün sosyal medya hesaplarını incelerken M.A.'dan (33) gelen mesajları görünce şoka girdi. Oğlunun hesabı üzerinden yazışmayı sürdüren baba, önceki gün M.A. ile buluşmak için sözleşti. Konuşmada 3 kez yer değiştiren M.A., dördüncü adreste B.Ö. yerine babasının geldiğini görünce bankalara para taşıma işinde kullanılan zırhlı bir araca binerek kaçtı. M.A. olay yerinden kaçarken, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaşadıklarını anlatan baba Sadık Ö. şunları söyledi: "Mesajları kontrol ettiğimde 'Senden çok hoşlandım, çok güzelsin' gibi sözler etmiş. Ben de oğlumun yerine geçerek mesaj attım. Niyetini öğrendim, dilim varmıyor ama cinsel içerikli imalarda bulundu. Önce ben kendim yakalayıp cezasını verecektim, sonra polise teslim edecektim. Arkadaşlarımızla planı kurduk, onu yakalamaya çalıştık ama kaçtı."



YERİ YURDU BELLİ

Yaşadığı şoku atlatamadığını söyleyen öfkeli baba, M.A.'nın bankaya para dağıtan bir güvenlik firmasında çalıştığını söyledi. Sapığı polise şikayet ettiklerini ifade eden Sadık Ö., "Tacizci evli, 3 çocuğu var. Ailesi Mazıdağı'nda yaşıyormuş. O arkadaşlarıyla kalıyormuş. Yalnız olduğunda oğluma 'Eve gel' diye mesaj atıyordu. Çocuğumun psikolojisi bozulmasın diye temkinli davrandım. Aileler dikkatli olsun. Çocuklarını takip etsin" uyarısında bulundu.

