Sapığa baba şok!

Diyarbakır'da yaşayan Sadık Ö. (35), bir hafta önce 11 yaşındaki oğlu B.Ö.'nün sosyal medya hesaplarını incelerken M.A.'dan (33) gelen mesajları görünce şoka girdi. Oğlunun hesabı üzerinden yazışmayı sürdüren baba, önceki gün M.A. ile buluşmak için sözleşti. Konuşmada 3 kez yer değiştiren M.A., dördüncü adresteB.Ö. yerine babasının geldiğini görünce bankalara para taşıma işinde kullanılan zırhlı bir araca binerek kaçtı. M.A. olay yerinden kaçarken, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaşadıklarını anlatan baba Sadık Ö. şunları söyledi: "Mesajları kontrol ettiğimde 'Senden çok hoşlandım, çok güzelsin' gibi sözler etmiş. Ben de oğlumun yerine geçerek mesaj attım. Niyetini öğrendim, dilim varmıyor ama cinsel içerikli imalarda bulundu. Önce ben kendimyakalayıp cezasını verecektim,sonra polise teslimedecektim. Arkadaşlarımızla planı kurduk, onu yakalamaya çalıştık ama kaçtı."
YERİ YURDU BELLİ
Yaşadığı şoku atlatamadığını söyleyen öfkeli baba, M.A.'nın bankaya para dağıtan bir güvenlik firmasında çalıştığını söyledi. Sapığı polise şikayet ettiklerini ifade eden Sadık Ö., "Tacizcievli, 3 çocuğu var. AilesiMazıdağı'nda yaşıyormuş.O arkadaşlarıylakalıyormuş. Yalnızolduğunda oğluma 'Evegel' diye mesaj atıyordu. Çocuğumun psikolojisi bozulmasın diye temkinli davrandım. Aileler dikkatli olsun. Çocuklarını takip etsin" uyarısında bulundu.
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