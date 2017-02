Referandumla beceriksiz koalisyon dönemi bitecek

Ahmet Çakmak 16 yıl önce yaptığı sıra dışı eylemle, Türkiye'nin beceriksiz koalisyon hükümetlerinin pençesinde kıvrandığı, esnafın vergi ve enflasyon yüküyle ezildiği, hastane önlerinde, emekli maaşı kuyruklarında vatandaşın can çekiştiği bir döneme isyanın sembolü oldu. 4 Nisan 2001'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne 'Sayın başbakanım al, ben bir esnafım' diye bağırarak yazar kasa fırlatan Çakmak'ın dünyada da ses getiren bu eylemi, tek partili güçlü iktidar döneminin önünü açan dönüm noktalarından biriydi. Hafızalara kazınan o eylemin kahramanı olan 51 yaşındaki Çakmak'ın Ankara Etlik'teki evine konuk olduk. İki çocuk babası Çakmak'la o dönem yaşadıklarını ve referandum sürecinin konuştuk;1997'de yapay çiçek satıyordum. Ama öyle bir enflasyon vardı ki, kazandığım para yeniden aynı malı almaya yetmiyordu. Her gün daha da dibe batıyordum. Bir gecede dolar iki katına fırladı. Dükkanı kapatıp malzemelerin hepsini sattım. Yazar kasayı da evde bir köşeye koydum.Evet. Arkadaşlarım 'Seni vururlar' diyordu. Eylemden bir ay önce 155'i aradım, kendimi tanıtıp 'Başbakanlık binasında bir eylem yapacağım' dedim. 'Emniyete gel çay içelim' dediler.Dibe vurmuş bir insanın psikolojisiyle hareket ediyordum. Gusül abdesti aldım. 'Allah'ım yanlış bir şey yapıyorsam engelle, doğru bir şey yapıyorsam yardım et' diye dua ettim. Eşime 'Hakkını helal et' dedim. 'Sayın başbakanım al, ben bir esnafım' diyerek yazar kasayı fırlattım. Çünkü durumu anlatan en iyi cümle buydu. Beni o dönemde herkes sevdi. Çünkü saygısızca bir eylem değildi, son derece nazikçe yapılmış bir eylemdi.Eylemim dünyada ekonomik krizin, ilk kez 'ekonomi diliyle' protesto edildiği bir eylem olarak kayıtlara geçti. Benim için 11 saniyelik bir olaydı. Ve bugün 16 yıl geçmesine rağmen insanlar hala yazar kasa olayını konuşuyor. Ama artık 'yazar kasa' kelimesini duymaktan nefret ediyorum.Ben o günlerde para ödeyemediğim için hastanede rehin kaldım Emekliler kuyruklarda ölüyordu. Çocuğuma kitap defter alamıyordum. Bu hükümetin yaptıkları çatılacak değil, takdir edilecek şeyler. Otobüse bedava binme hakkı verilen annemin gözünün içindeki o sevinci anlatamam. Mesela eşimi ilk çocuğuma hamileyken hastaneye götürmüştüm. Kadın doktor 'Başını aç kadın' dedi eşime. Dayanamayıp üzerine yürüdüm. Şimdi bunlar aşıldı.15 Temmuz'daCumhurbaşkanı Erdoğan'ınçağrısıyla dışarı çıktım. Buhalk öyle sokaklara sık çıkmaz.O dönemin 15 Temmuz'uyazar kasayı fırlattığım4 Nisan günüydü.Esnaf sokaklaradöküldü. Milletincanına tak etmişti ekonomikkriz.Referandumda tabiiki 'Evet' diyeceğim. Bir kişinin dahi'Evet' demesini sağlamak için herkesinelinden geleni yapmalı. Şuanki sistemle bir yere gidilmez. 7Haziran'dan sonra gördük. Koalisyondönemlerine geri dönmeyi kimseistemez artık. Bir daha bu ülkedeyazar kasa atılmayacak. O dönem bitmiştir.Mehmet Akif,'Allah bu millete birdaha İstiklal Marşıyazdırmasın' diyor.Ben de 'Allah bu milletebir daha yazarkasa da attırmasın'diyorum.İşsiz günlerim çok oldu. Herkes 'aferin' diyorama iş vermiyordu. Bir belediyede 7 gün çöpçülükyaptım. Ekonomik sıkıntımı dile getirdim. Bunuhükümete karşı kullanmaya kalktılar. AnkaraBüyükşehir Belediyesi'nde işe girince bu kez'yandaş' dediler.