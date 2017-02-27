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Polise silah çekti

Polise silah çekti
İstanbul Beylikdüzü'nde dün devriye gezen polis ekipleri yaya haldeki Suriye uyruklu şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Ancak 'dur' ihtarına uymayayan mülteci kaçmaya başladı. Nefes kesen bir kovalamaca başladı. Memurlara silah çeken şüpheli, Mermerciler Sanayi Sitesi'ne kaçtı. Ancak kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan zanlının üzerinden bir adet tek atar tabanca ile kesici alet ele geçirdi.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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