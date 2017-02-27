PKK ’ya ağır darbe

Mehmetçik'in 19-20 Şubat'ta Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde düzenlediği hava operasyonunda terör örgütü büyük kayıplar verdi. Türk savaş uçaklarının 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ta PKK kamplarının bulunduğu Zap bölgesindeki bazı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunda öldürülen PKK'lı teröristlerin kimlikleri, örgüte yakın internet sitelerinde yer aldı. Hava operasyonunda öldürülen teröristler arasında, örgütün üst düzey yöneticilerinden Hakkari nüfusuna kayıtlı 'Bawer Xebat' kod adlı Gıyasettin Gür'ün de bulunduğu anlaşıldı. Gür'ün, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken, bir arkadaşıyla birlikte terör örgütünün bombacısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. Cezaevinden 2011 yılı Ekim ayında çıkan teröristin Kandil'e giderek dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi.
Zap'ta öldürülen teröristlerin arasında üst düzey PKK yöneticisi Gıyasettin Gür de vardı.
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