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’ya ağır darbe

PKK ’ya ağır darbe
Mehmetçik'in 19-20 Şubat'ta 'ın 'nde düzenlediği hava unda büyük kayıplar verdi. Türk nın 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak'ta kamplarının bulunduğu Zap bölgesindeki bazı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunda öldürülen PKK'lı teröristlerin kimlikleri, örgüte yakın internet sitelerinde yer aldı. Hava operasyonunda öldürülen teröristler arasında, örgütün üst düzey yöneticilerinden Hakkari nüfusuna kayıtlı 'Bawer Xebat' kod adlı 'ün de bulunduğu anlaşıldı. Gür'ün, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken, bir arkadaşıyla birlikte terör örgütünün bombacısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. Cezaevinden 2011 yılı Ekim ayında çıkan teröristin Kandil'e giderek dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi.



Zap'ta öldürülen teröristlerin arasında üst düzey PKK yöneticisi Gıyasettin Gür de vardı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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