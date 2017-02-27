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Özel Kuvvetler'i ele geçirmeye çalışan 'cüler için hesap zamanı

'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan nı ele geçirme teşebbüsünde bulunan 69 darbecinin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın başlıyor.

Özel Kuvvetleri ele geçirmeye çalışan FETÖcüler için hesap zamanı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan nın (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın başlıyor.

DURUŞMAYA ZEKAİ AKSAKALLI DA KATILACAK
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ve darbecilerle girdiği çatışmada yaralanan Astsubay İsmail Oğuz, müşteki olarak yer alacak.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürmek" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca, "terör örgütü üyesi olmakla" da suçlanan sanıkların 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 11:16
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