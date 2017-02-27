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hayatını kaybetti

dün öğleden sonra böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavi yöntemleriyle birçok doktor tarafından eleştirilen Ömer Coşkun'un Amerika'da kanser tedavisi gördüğü söylendi.

Ömer Coşkun hayatını kaybetti
Yaptığı bitkisel karışımlarla bilinen Dr. , dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi yöntemleriyle tartışılan isim Dr. Coşkun, bitkisel karışımlarıyla birçok hastalığa çözüm bulduğunu iddia ediyordu. Amerika'da kanser tedavisi göen Dr. Coşkun Türkiye'ye döndüğünde böbrek rahatsızlığı nedeni ile hastaneye yattı.Tüm televizyon kanallarına çıkan Coşkun'un vefatı sosyal medyada duyuruldu.

DOÇENTLİĞİ ELİNDEN ALINMIŞTI
Hasta insanları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Ömer Çoşkun, yabancı dil evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilince doçentliği elinden alınmıştı. Adana Tabip Odası'ndan ceza alarak istifa eden Doktor Ömer Coşkun, işini yapmaya devam etmişti.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 17:21
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

Allah rahmet eylesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 27.02.2017 17:43
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