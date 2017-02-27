Ömer Coşkun hayatını kaybetti

Yaptığı bitkisel karışımlarla bilinen Dr. Ömer Coşkun, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi yöntemleriyle tartışılan isim Dr. Coşkun, bitkisel karışımlarıyla birçok hastalığa çözüm bulduğunu iddia ediyordu. Amerika'da kanser tedavisi göen Dr. Coşkun Türkiye'ye döndüğünde böbrek rahatsızlığı nedeni ile hastaneye yattı.Tüm televizyon kanallarına çıkan Coşkun'un vefatı sosyal medyada duyuruldu.
DOÇENTLİĞİ ELİNDEN ALINMIŞTI
Hasta insanları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Ömer Çoşkun, yabancı dil evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilince doçentliği elinden alınmıştı. Adana Tabip Odası'ndan ceza alarak istifa eden Doktor Ömer Coşkun, işini yapmaya devam etmişti.
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Allah rahmet eylesin
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