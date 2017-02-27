Ölüm salonu

İstanbul Tuzla'da cuma günü annesi A. Yanar ile birlikte gittiği spor salonunda bir ara gözden kaybolan Ali Rahman Yanar (3) üzerine devrilen kıyafet dolabının altında kaldı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ali'nin cenazesi memleketi Çayeli İlçesi Ortaköy Köyü Soğuksu Mahallesi'ne götürüldü. Burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Amcası Ömer Yanar, olayın küçük çocuğun annesi ile birlikte gittiği spor salonunda meydana geldiğini belirterek şöyle dedi: "Annesi sporunu yapmış. Çocuk o sırada soyunma odasına girmiş, dolap üzerine düşmüş. Hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti. Dolaplar sabitlenmemiş. Ben olay yeri incelemesi sonrasında içeri girdim. Dokunduğum dolaplar sallanıyordu. Bir çocuğun tutup rahatlıkla devirmesi normal. Dolapların sabitlenmemesini ihmal. Görünmez bir kaza oldu. Çok üzgünüz." dedi.