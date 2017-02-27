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O ın zamanı geçti

O reklamın zamanı geçti
15 Temmuz girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanan nin filminin ve yazar tarafından köşe yazılarından duyurulduğu ortaya çıktı. Firari Dumanlı, darbenin işaret fişeği olan reklam filmi için, "Hiçbir şey demeden çok şey söyleyecek" derken, Bilici ise "Dalgalı deniz, fırtınalı bayır var. Sükutun çığlığı çok etkileyici" ifadelerini kullandı. Hainler böylece toplumsal algı zemini oluşturmaya çalıştı. Eski gazete çalışanları Haydar Durusoy ve Sedat Dil ise ifadelerinde senaryoyu önceden gördükleri zaman herhangi bir anlam veremediklerini beyan etti.

NAZİF KARAMAN
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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