O reklamın zamanı geçti

15 Temmuz darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanan Zaman gazetesinin reklam filminin Ekrem Dumanlı ve yazar Mustafa Bilici tarafından köşe yazılarından duyurulduğu ortaya çıktı. Firari Dumanlı, darbenin işaret fişeği olan reklam filmi için, "Hiçbir şey demeden çok şey söyleyecek" derken, Bilici ise "Dalgalı deniz, fırtınalı bayır var. Sükutun çığlığı çok etkileyici" ifadelerini kullandı. Hainler böylece toplumsal algı zemini oluşturmaya çalıştı. Eski gazete çalışanları Haydar Durusoy ve Sedat Dil ise ifadelerinde senaryoyu önceden gördükleri zaman herhangi bir anlam veremediklerini beyan etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.