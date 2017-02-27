Korku filmi!

Bu kadarına da pes dedirten olay dün Adana'da yaşandı. Seyhan Nehri'nde temizlik yapan belediye görevlileri bir ceset gördü. Polise haber verdi. Çevredeki vatandaşlar, yoldan geçen sürücüler cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk herkes köprü kenarındaki tel örgünün etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Bir babada 3-4 yaşlarındaki çocuğuylaolayı izlemeye başladı.Çocuğu göremeyinceönce onu kucağındaalıp izletti daha sonrada cesedi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Sualtı polisinehre girip ceseditemizlik görevlilerininkayığına kadar getirdi. Erkek cesedi daha sonra kayık ile kıyıya çıkartılarak burada inceleme yapıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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