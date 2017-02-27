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Korku filmi!

Adana’da Seyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu. Bir baba, 3-4 yaşlarındaki çocuğuna olayı film gibi izletti

Korku filmi!
Bu kadarına da pes dedirten olay dün Adana'da yaşandı. Seyhan Nehri'nde temizlik yapan belediye görevlileri bir ceset gördü. Polise haber verdi. Çevredeki vatandaşlar, yoldan geçen sürücüler cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk herkes köprü kenarındaki tel örgünün etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Bir baba da 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla olayı izlemeye başladı. Çocuğu göremeyince önce onu kucağında alıp izletti daha sonra da cesedi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Sualtı polisi nehre girip cesedi temizlik görevlilerinin kayığına kadar getirdi. Erkek cesedi daha sonra kayık ile kıyıya çıkartılarak burada inceleme yapıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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