Kanlı pedal!

Korkunç kaza dün Antalya'da yaşandı. 23 yaşındaki M.G.Ş., otomobiline bindi. Gaza bastı. Aşırı hız yaptı. Bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Sezer Akkaya'ya (22) çarptı. Havaya fırlayan kkaya aracın ön camına düştü. Metrelerce bu şekilde gittikten sonra yere yuvarlandı. Sürücü, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirledi. Otomobil ve bisiklet parçaları çevreye saçıldı. 60 metrelik de fren izine rastlandı.



YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Trafik polisleri ikinci bir kaza olmaması için yolu trafiğe kapatırken Sezer Akkaya'nın ayağından çıkan botu ise yanı başına konuldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının kaza yerindeki çalışmasının ardından Sezer Akkaya'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. M.G.Ş. ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.