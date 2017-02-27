Yol Durumu
  1. Anne-oğul öldü
  2. Dışişleri'nden Ermenistan'a kınama

Kanlı pedal!

Hız yapan otomobil sürücüsü, bisikletli Sezer Akkaya’ya çaptı. Genç feci şekilde hayatını kaybetti. Geriye ayakkabısı kaldı

Kanlı pedal!
Korkunç kaza dün Antalya'da yaşandı. 23 yaşındaki M.G.Ş., otomobiline bindi. Gaza bastı. Aşırı hız yaptı. Bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Sezer Akkaya'ya (22) çarptı. Havaya fırlayan kkaya aracın ön camına düştü. Metrelerce bu şekilde gittikten sonra yere yuvarlandı. Sürücü, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirledi. Otomobil ve bisiklet parçaları çevreye saçıldı. 60 metrelik de fren izine rastlandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Trafik polisleri ikinci bir kaza olmaması için yolu trafiğe kapatırken Sezer Akkaya'nın ayağından çıkan botu ise yanı başına konuldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının kaza yerindeki çalışmasının ardından Sezer Akkaya'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. M.G.Ş. ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar