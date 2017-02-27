Kanlı pedal!

Korkunç kaza dün Antalya'da yaşandı. 23 yaşındaki M.G.Ş., otomobiline bindi. Gaza bastı. Aşırı hız yaptı. Bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen SezerAkkaya'ya (22) çarptı. Havaya fırlayankkaya aracın ön camına düştü. Metrelerce bu şekilde gittikten sonra yere yuvarlandı. Sürücü, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gidenekipler talihsiz gencin hayatını kaybettiğibelirledi. Otomobil ve bisiklet parçaları çevreye saçıldı. 60 metrelik de fren izine rastlandı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Trafik polisleri ikinci bir kaza olmaması için yolu trafiğe kapatırken Sezer Akkaya'nın ayağından çıkan botu ise yanı başına konuldu. Olay yeri inceleme ekipleri venöbetçi savcının kazayerindeki çalışmasının ardındanSezer Akkaya'nın cansızbedeni otopsi için AntalyaAdli Tıp Kurumu Morgu'nagötürüldü. M.G.Ş. ise gözaltınaalınıp polis merkezine götürüldü.
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