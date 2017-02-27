Kan ağladı

Adana'da el ve ayakları sürekli kanayan 1 yaşındaki Büşra Aslan'ın gözyaşları hepimizin içini yaktı. 10 yıl önce evlenen İsmail-Fatma Aslan çifti, mutluluklarını dünyaya gelen 3 çocukla taçlandırdı. Ancak ikilin en küçük çocuğu Büşra, daha 3 aylıkken 'Epidermolysis bullosa' adlı cilt hastalığına yakalandı. Hastalığı nedeniyle el ve ayak tırnakları düşen çocuğun, el, ayak, burun ve ağız bölgesi başta olmak üzere cildi belirsiz aralıklarla sürekli kanamaya başladı. Aile kızlarını hastane hastane dolaştırdı. Ancak doktorlar "Kesin tedavi için tıbben yapılabilecek bir durum yok" açıklaması yaptı. Kan ilacı ve cilt kremi verilerek eve gönderilen Büşra, acılar içinde kaldı. Acı nedeniyle sürekli ağlayan minik Büşra'yı sakinleştirmek için çabaladıklarını belirten baba İsmail Aslan, şunları anlattı: "Doktorlar Adana'da tıbben yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Gelişmiş hastanelerde, belki başka yerlerde bu rahatsızlığı tedavi edebilecek birileri vardır. Kimseden para pul istemiyoruz. Sadece biri el uzatıp çocuğumuzun tedavisine yardımcı olsun. Bebeğim acı içinde kıvranırken kahroluyoruz. Bu feryadımızı biri duysun."