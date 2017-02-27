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'ndan açıklaması

kapsamında son 1 haftada yapılan operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlere darbe üstüne darbe!

, kapsamında son bir hafta içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen 178 operasyonda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 178 operasyonun gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 321 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 32 kişinin tutuklandığını bildirdi.

FETÖ/PDY OPERASYONLARI
Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 kişinin de gözaltına alındığı belirtilirken, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 855 kişinin gözaltına alınarak, bunlardan 48'inin tutuklandığı ifade edildi. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 18'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 12'si teslim olan olmak üzere toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 10:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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anadolu islam devleti vatandaşı anadolu islam devleti vatandaşı

gebertildi

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evet3
hayır0
cevapla 27.02.2017 12:22
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