Hükümetten Hürriyet'e sert tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.



Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:



Kurtulmuş'un açıklamalarının öne çıkan kısımları şöyle:

"Dördüncü sanayi devrimi dijitalleşmenin dijital ortamların bireysel olarak daha iyi kullanılmasının önünü açacak adımdır. Türkiye maalesef birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini geriden takip etmiştir. Şimdi bu farkı kapatabilmek için önümüzde imkan belirdi. Dördüncü sanayi devrimine ayak uydurmak için atacağımız adımlar Bakanlar Kurulu'na takdim edildi. Devletin ve üniversitelerin içinde olacağı dönüşüm alanı oluşturulmaktadır"

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMLAR VAR"

"İmalat sanayindeki işçilerin yüzde 12'si üniversite mezunu. Bu dönüşümün sağlanması gerekiyor. Sanayideki teknoloji kapasitesinin arttırılması lazım. KOBİ'lerimiz istihdamın üçte ikisini oluşturuyor ama KOBİ'lerimiz toplam katma değerin yüzde 45'ini oluşturuyor. KOBİ'lerimizin dönüşümden geçmesi ve bu süreçte dijital platformun etkin biçimde rol almasını ön görüyoruz. İhracatın yüzde 3,5 yüksek teknolojiden oluştuğunu düşünürsek burada atmamız gereken adımlar var."

"Hem liselerin hem de üniversitelerin ciddi şekilde dönüşümden geçmesi önemli. Japonya'da Avrupa'sına kadar dünyada birçok ülke bu sanayi 4.0'la ilgili dönüşümlerini hızlandırdı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ortaya koyduğu, bütün sanayi paydaşlarının katkı sunacağı bir süreci yaşarız. Ve Türkiye çok hızlı şekilde sanayi 4.0'ı tamamlayarak yoluna devam eder. Bu sadece bir tek bakanlığın değil, tüm bakanlıkların tamamının ele alması gereken konudur. El birliği ile önümüzdeki dönemde sanayi 4.0'ın rekabet gücünü arttırması için çalışacağız"

HÜRRİYET'E SERT TEPKİ

"O manşetin o şekilde algılanması doğru değil. Sivil siyasetle TSK'nın uyumlu çalışmasından rahatsız. TSK'nın itibiarını yerle bir eden kalkışmadan sonra TSK'nın itibar kazanarak halkla bütünleşme sürecine girere operasyonlar yapmasından rahatsızlık duyanlar var. TSK'nın siyasetin içine çekilmesinin faydası olmadığını Türkiye görmüştür. Çok somut 15 Temmuz'da da gördük. Oradaki hain kalkışma sadece darbe teşebbüsü olarak kalmadı. TSK'ya en fazla zarar veren algısını ve itibarını zedeleyen kalkışma olmuştur. TSK 15 Temmuz'dan da çıkardığı dersle asla siyasetle ilgili değildir. Siyasetin içerisinde çekilemez. TSK kendi işine odaklanmış vaziyettedir. Türkiye de eski Türkiye değildir. Artık öyle herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK'ya ne hükümete ayar vermek mümkün değildir. Köprünün altından çok sular aktı. Türkiye'de artık sivil irade milletin verdiği yetkiye dayanarak görevindedir. 15 Temmuz'da da bunu gösterdi. TSK da hükümetin, sivil iradenin emrinde görevini yapan Türkiye'nin önemli kuruluşudur. Siyasetin içerisine asla girmeyecektir. Türkiye eski Türkiye değildir. Öyle manşet atarak TSK ve Türkiye'ye ayar vermek kimsenin haddine değil."



FETÖ ELEBAŞININ KAÇMA PLANI

ABD'deki FETÖ elebaşının Kanada'ya kaçması ihtimaline ilişkin ciddi istihbarat bilgileri var. Bunu ABD ile de paylaştık. Umut ediyorum ki, gerekeni yaparlar.



BARZANİ'NİN ANKARA ZİYARETİ

"HDP'lilerle ilgili yaptığı açıklama Türkiye temaslarında gündeme gelmedi. Bölgede barışın sağlanması, terör örgütlerine karşı ortak mücadele gündeme geldi. Sayın Barzani Türkiye'ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapıldı. Hem üç bayrak asılmıştır. Önceki uygulamalarda da böyle olmuştur. Kamuoyunun yanlış bilgilenmesini önlemek amacıyla. Irak anayasasında oraya uygundur. Herhangi şekilde yadırganacak bir şey yok. İlk sefer olmuyor"



RAKKA OPERASYONU

"Resmi olarak hükümet tarafından açıklanmayan görüşlerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi doğru değil. Evet çok sayıda duyum oluyor ama resmi olarak açıklanmadıkça itibar etmemek lazım. Rakka konusunda görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin başka ülkenin topraklarında gözü yoktur. Bu operasyonlar Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumaya alan oeprasyonlardır. Buradaki temel meselemiz kiminle nerede hangi sorunu çözmek. Suriye'de, Irak'ta bir an evvel barışın sağlanmasıdır bizim derdimiz. Bu bölgelerin barışa kavuşması ve barış olduktan sonra da yerli halkların gelerek o şehirlerde oturmalarıdır. Herhangi bir şehirden terör örgütünü çıkartırkan başka terör örgütünü getirmek barışa hizmet etmez. İlgili bütün ülkelerle defaatla paylaşıyoruz. Bu çerçevede yapılacak operasyonlara destek vereceğimizi belirttik"

ABD'NİN YPG'YE SİLAH YARDIMI

"Buradaki örgütleri silahlandırırsanız bir kısmı şu örgütlerin eline geçer dedik. Nitekim öyle oldu. DEAŞ bu silahlardan istifade etti. Bizim görüşümüz açık. Buralarda makul, meşru muhalefet örgütleriyle işbirliği yapılarak bu şehirlerin kurtarılması lazım. Rakka'nın tamamına yakını Arap nüfusudr. Neredeyse tamamına yakını Arap olmayan unsurlarla operasyon yapmak hiçbir şeye fayda etmez. Makul unsurlarla birlikte DEAŞ'a karşı mücadelenin hızını arttırmak gerekir"



2017 HAC ÜCRETLERİ

"Geçen sene kurlar 2.90'dı, Diyanet bunu 3.50'de sabitledi. Geçen seneki kurlar üzerinden hesap edilse TL'ye denk gelen, daha ucuz olan standart Hac tarifesi uygulaması yaptı. Eğer kur üzerinden hesaplar yapmış olsak, 3 bin 500 lira civarında ucuzlatmış olduk. Bugünkü kura çevirilse 18 bin lira civarında standart hacıların ödemesi gerekiyordu. Şimdi 12 bin 500'ün altında fiyat açıklandı. Türkiye'de çok sayıda insan Hac için sıra bekliyor. Büyük bir kısmı zengin insanlar değil. Üç beş kuruşunu denk getirip Hacca gitmek istiyor. Keşke bütün başvuranları götürebilsek. Sadece bu yıl 80 bin vatandaşımız Hac ziyaretini yapabilecek. Keşke daha da ucuzlatabilsek. Elde olmayan maliyet kalemleri. Suudi Arabistan'daki kiraların yüksek olması ve uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle maksimum bu kadar yapılabiliyor."

ANKARA'DA HZ. ALİ KUTLAMASI

"Neredeyse 1980 darbesinden sonra bu törenler yapılamamış. Bu sene Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Ankara'da ve Hacı Bektaş'ta bu anmalar yapılacak. Uzun yıllar sonra Türkiye'de devlet ve Alevi yurttaşlarımız bir araya gelerek böyle bir anma gününde bir arada olma fırsatı bulacaklar. Resmi bir tören değildir. Kültür Bakanlığımızın desteklediği törendir. Bu toplantının sahibi Alevi Bektaşi geleneğini yaşatan kuruluşlardır"

"YUNANİSTAN İLE KARDAK GERİLİMİ"

"Ege'de gerilimi arttıracak sözler söylendi. Yunan Savunma Bakanlığı'nın kendi görüşünü ifade ettiğini bilmek isterim. Koalisyon hükümeti söz konusu Yunanistan'da. Türk-Yunan ilişkilerine hizmet edecek bir şey değildir. Türkiye Ege'deki haklarını bilmektedir. Hiçbir oldu bittiye müsade etmediği gibi bundan sonra da etmeyecektir. Kardak kayalıklarının sembolik anlamı vardır. Buna bağlı olarak her türlü hakkını hukukunu koruyacak imkana sahiptir"