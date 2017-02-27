Hediye pakedi

Ne ABD'nin ne de Avrupa'nın Ortadoğu'ya sınırı vardı! Ancak hepsi kendi kafalarında haritalar çizip paylaşmaya kalkıştı. Hiçbiriterör örgütlerinin hedefi olan bölge halkınıumursamadı! Küresel terör bu tezgahı planlarken Türkiye'nin sabrı taştı. Güvenlik güçlerimiz güney sınırımızı terör örgütü PKK, Suriye'deki uzantısı PYD ile DEAŞ'tan arındırmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda geçtiğimiz Ağustos ayında Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte önce Cerablus'u DEAŞ'tan geri aldı. Ardından DEAŞ'ın kalesi olarakgösterilen El Bab'ta operasyon başladı.
KENDİ İMKANLARIYLA... Mehmetçik yine kimsenin yapamadığını yapıp, El Bab'ı DEAŞ'tan geri aldı. Bu sayede 3 yıldır topraklarından uzak kalan El Bab'ın sakinleri özgürlüğü tattı. Çocukların mutluluğu ise kentin sokaklarına taştı. Mehmetçik sayesinde özgürlüklerine kavuşan El Bab sakinleri "Türkiye'ye minnettarız" diye haykırdı. Bu mutluluğun arasında bir kedi de vardı. Fırat Kalkanı'nda görevli olan Uzman Çavuş Ömer Özkan, El Bab'daki çatışmalar sırasında bir kediyi bulup kurtardı. 'Barış' adını verdiği kediye gözü gibi baktı. Ardından sosyal medyadan çağrı yaptı. Bunun üzerine Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Başkanı Cengiz Bayram, internetteki çağrıya karşılık Uzman Çavuş Özkan ile iletişim sağladı. Dernek görevlileri sınır hattına gidip 'Barış'ı aldı. Bayram, "Operasyon sırasında Mehmetçiğimiz yaşam mücadelesi veren insanların dışında hayvanlarla da karşılaşıyor. Kahraman askerlerimizin kendi imkanlarıyla orada baktığı köpekleri, kedileri var" dedi.
* Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın El Bab'ta bulduğu Barış adlı kedi Gaziantep'te bakıma alındı. Dernek yetkilileri "Barış burada sahibini bekliyor" diye konuştu.
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