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Hediye pakedi

, sınır ötesinde huzurun adı oldu! ’nın ları sonucu , ’tan kurtuldu. Küçük çocuklar yeniden doğduğu topraklarla, oyun oynadığı sokaklarla buluştu. ’ın kurtardığı kedi de yeni hayatın en sevimli konuğuydu...

Hediye pakedi
Ne ABD'nin ne de Avrupa'nın Ortadoğu'ya sınırı vardı! Ancak hepsi kendi kafalarında haritalar çizip paylaşmaya kalkıştı. Hiçbiri terör örgütlerinin hedefi olan bölge halkını umursamadı! Küresel terör bu tezgahı planlarken Türkiye'nin sabrı taştı. Güvenlik güçlerimiz güney sınırımızı terör örgütü PKK, 'deki uzantısı PYD ile 'tan arındırmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda geçtiğimiz Ağustos ayında Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte önce Cerablus'u DEAŞ'tan geri aldı. Ardından DEAŞ'ın kalesi olarak gösterilen El Bab'ta operasyon başladı.

KENDİ İMKANLARIYLA...
yine kimsenin yapamadığını yapıp, 'ı DEAŞ'tan geri aldı. Bu sayede 3 yıldır topraklarından uzak kalan El Bab'ın sakinleri özgürlüğü tattı. Çocukların mutluluğu ise kentin sokaklarına taştı. Mehmetçik sayesinde özgürlüklerine kavuşan El Bab sakinleri "Türkiye'ye minnettarız" diye haykırdı. Bu mutluluğun arasında bir kedi de vardı. Fırat Kalkanı'nda görevli olan , El Bab'daki çatışmalar sırasında bir kediyi bulup kurtardı. 'Barış' adını verdiği kediye gözü gibi baktı. Ardından sosyal medyadan çağrı yaptı. Bunun üzerine Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Başkanı Cengiz Bayram, internetteki çağrıya karşılık Uzman Çavuş Özkan ile iletişim sağladı. Dernek görevlileri sınır hattına gidip 'Barış'ı aldı. Bayram, " sırasında Mehmetçiğimiz yaşam mücadelesi veren insanların dışında hayvanlarla da karşılaşıyor. Kahraman askerlerimizin kendi imkanlarıyla orada baktığı köpekleri, kedileri var" dedi.


* Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın El Bab'ta bulduğu Barış adlı kedi Gaziantep'te bakıma alındı. Dernek yetkilileri "Barış burada sahibini bekliyor" diye konuştu.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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