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HDP'li Ayhan gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili gözaltına alındı.

HDPli vekil gözaltında
HDP Şanlıurfa Milletvekili , GAP Havalimanında Ankara'ya gitmek üzereyken gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Ankara'ya gitmek üzereyken GAP Havalimanında gözaltına alındı. Ayhan'ın gözaltına alındığı HDP Şanlıurfa İl Örgütüne ait sosyal medya hesabından da duyuruldu.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 11:21
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