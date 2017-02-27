Hayata tutunamadı

Bursa'da 24 Şubat'ta Murat ve Sultan Kartalmış çiftinin oturdukları birinci kattaki evin salonunda yangın çıktı. Anne ve babası işte olduğu için dedesi Remzi Kartalmış ile kalan 4 yaşındaki Kayra Kartalmış, alevlerden korunmak için oturma odasına kaçtı. Kanepenin arkasına saklandı. Banyoda olan dede ise yangını fark edince kendini evin dışına attı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Kayra'yı kanepenin arkasında baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan küçük çocugun duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Kayra, tedavi altında tutulduğu hastanede dün gece yaşamını yitirdi. Cenazesi Yenişehir'in Karabahadır Köyü'nde toprağa verildi.