Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş müjdeyi Twitter'dan verdi. Kurtulmuş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2017 hac organizasyonunda, kurdaki yükselişe rağmen geçen yılki ücretler sabit tutulup TL olarak uygulanacak. Böylece standart konaklamada en az 3 bin TL indirim yapılmış oldu" dedi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki hac organizasyonunda ücretlerin geçen yıla göre yapılacağını açıkladı. Bu düzenlemeyle, konaklamada 3 bin TL'lik indirim yapılmış oldu.
Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:
"Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2017 hac organizasyonunda, kurdaki yükselişe rağmen geçen yılki ücretler sabit tutulup TL olarak uygulanacak. Böylece standart konaklamada en az 3 bin TL indirim yapılmış oldu. Başta hacı adaylarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
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