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geçen yıla göre uygulanacak

Başbakan Yardımcısı müjdeyi Twitter'dan verdi. Kurtulmuş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2017 hac organizasyonunda, kurdaki yükselişe rağmen geçen yılki ücretler sabit tutulup TL olarak uygulanacak. Böylece standart konaklamada en az 3 bin TL indirim yapılmış oldu" dedi.

Hac ücretlerinde 3 bin lira indirim yapıldı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki hac organizasyonunda ücretlerin geçen yıla göre yapılacağını açıkladı. Bu düzenlemeyle, konaklamada 3 bin TL'lik indirim yapılmış oldu.

Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2017 hac organizasyonunda, kurdaki yükselişe rağmen geçen yılki ücretler sabit tutulup TL olarak uygulanacak. Böylece standart konaklamada en az 3 bin TL indirim yapılmış oldu. Başta hacı adaylarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 16:40
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