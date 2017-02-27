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açıklandı

, 2017 yılı ni açıkladı.

Hac ücretleri açıklandı

tarafından 2017 yılı açıklandı. Edinilen bilgiye göre, konaklama konusunda hacı adayları için bu yıl "oda tercihli" ve "otel" seçenekleri sunuldu.

Oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlendi.

Otel tercihli konaklamalarda ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL oldu.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 12:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cahit cahit

Hac ücreti kesinlikle fazladır.

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cevapla 27.02.2017 16:32
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