Güvenli zirve!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, dün Fransa'dan İstanbul'a geldi. Beraberindeki heyetle, özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Barzani'yi, Devlet Konukevi'nde Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Barzani'nin gelişi dolayısıyla Devlet Konukevi'nin önüne Türk bayrağı ile Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrakları asıldı. Barzani, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kısa bir süre dinlendi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan, konuk başkanı, saat 17.00'de kabul etti.
KERKÜK PETROLÜ
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede PKK'nın Şengal'dekivarlığı, Kerkük petrolü, ikiülke arasındaki ticari ilişkilerve Musul ve Telafer'in durumumasaya yatırıldı. Türkiye'nin uzun süredir gündeme getirdiği Suriye'deki "Güvenli bölge" ve DEAŞ'la mücadele, Kobani'deki peşmergelerin geri dönüşü konuları da ele alındı. Erdoğan ile Barzani'nin görüştüğü saatlerde Musul yakınlarında Türk Birliği'nin konuşlu bulunduğu Başika'da askeri hareketlilik başladı. Erbil ve Musul arasındaki karayolunda Türk askerlerini taşıyan ve zırhlı araçlarında bulunduğu askeri konvoy görüntülendi.
BAŞİKA HAREKETLİ
Bu durumun, birliğin değişim yapmasından kaynaklandığı bildirildi. Başika'da konuşlu Türk askerinin varlığı, önce merkezi Bağdat yönetimi ve Türkiye arasında sorun haline gelmişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ta yaptığı ziyaretten sonra Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra buradaki birliğin durumunun yeniden gözden geçirilmesine karar verilmişti.
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