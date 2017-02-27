Rusya, Mehriban Aliyeva’nın Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılmasını yorumladı: Fetullah Gülen ağı Azerbaycan’da da faal... Cumhurbaşkanı’nın yakını olan bir kişinin bu göreve getirilmesi örgüte karşı ciddi bir önlem
Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'yı Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak görevlendirmesini yorumladı. Rus basınına konuşan Markov, Mehriban Aliyeva'nın Azerbaycan'ın siyasi ve toplumsal hayatında büyük rol oynadığını belirterek, "Yeni göreve getirilmesi Azerbaycan'da siyasi istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Türkiye'de darbe girişimi çabalarınınsonuçları bağlamında Azerbaycan'da daAnayasa değişikliği yapıldı. Bu karar da Anayasa değişikliğiyle ilgili" dedi.
EYLEMLERİNİ ENGELLEYECEK
Değerlendirmesinde, "Türkiye'de darbe girişimini Fetullah Gülen ağı ve onun ABD yanlısı güçleri yaptı" sözlerini kullanan Markov şöyle devam etti: "Bu ağ Azerbaycan'da da faal çalışıyordu. Onların gücünü hiçbir şekilde göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamının oluşturulması ve Cumhurbaşkanı'nın yakını olan bir kişinin bu göreve getirilmesi, bazılarının mevcut cumhurbaşkanına yönelik yasa dışı eylem isteklerini önlemek amacını taşıyor."
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yardımcılığına eşi Mehriban Aliyeva'yı getirdi. Bu karar "Aliyev, ülkedeki FETö yapılanmasının kumpaslarına karşı en güvenilir ismi yanına aldı" şeklinde yorumlandı.
OKULLARIKAPATILDI Türkiye'de olduğu gibi gizli örgütlenme ile Azerbaycan'da da devletin bazı kurumlarına sızan FETÖ için Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 15 Temmuz sonrası önemli adımlar atmıştı. Azeri basını özellikle taktik evlilikler yaparak devletin önemli noktalarına gelmeyi başaran FETÖ üyelerinin, yargı ve emniyet içine girdiklerini yazmıştı. 15 Temmuz sonrası Yargıtay, Azerbaycan Başsavcılığı'na örgüt hakkında kapsamlı bir dosya göndererek, FETÖ'nün Azerbaycan'da başta Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) olmak üzere enerji projelerini yönlendirmeye çalıştığını belirtti. Dosyada ayrıca FETÖ'cülerin listesi de Bakü ile paylaşıldı. Azerbaycan da ilk adım olarak ülkedeki FETÖ okullarına el koyup, kapatmıştı.
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