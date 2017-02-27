Felç kaldı, 15 dakikada iyileşti

Şanlıurfa'da yaşayan TuranÖzekinci (20), 1 ay önce trafikkazası geçirdi. Kazanın ardındangirdiği şok sonucu kısmi felçgeçirdi. Görme ve konuşmayetisini kaybetti. Birçok hastanedemuayene edilen genç, tedaviedilemedi. Turan Özekinci, sonolarak Harran Üniversitesi Araştırmave Uygulama Hastanesi PsikiyatriPolikliniği'ne gitti. Psikiyatriuzmanı Yrd. Doç. Dr. MehmetAsoğlu tarafından muayeneedilen Özekenci, 'DissosiyatifKimlik Bozukluğu' teşhisikonuldu. Asoğlu, Özekinci'yeyaklaşık 15 dakika süren'hipnoterapi' (hipnoz yöntemi)tedavisi uyguladı. Özekinci, 15dakikalık tek seansla yenidengörmeye ve konuşmaya başladı.'Hipnoterapi' sayesinde hastasınıneski sağlığına kavuştuğunukaydeden Yrd. Doç. Dr. Asoğlu,"Hastamız geçirdiği bir kaza sonrasıpsikolojik olarak etkilenmiştir.Hipno yönetimiyle yaklaşık 15dakika süren bir terapi sonucundatamamen yürür, konuşur ve görürhale geldi" dedi.
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