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Felç kaldı, 15 dakikada iyileşti

Felç kaldı, 15 dakikada iyileşti
Şanlıurfa'da yaşayan Turan Özekinci (20), 1 ay önce trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından girdiği şok sonucu kısmi felç geçirdi. Görme ve konuşma yetisini kaybetti. Birçok hastanede muayene edilen genç, tedavi edilemedi. Turan Özekinci, son olarak Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne gitti. Psikiyatri uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Asoğlu tarafından muayene edilen Özekenci, 'Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu' teşhisi konuldu. Asoğlu, Özekinci'ye yaklaşık 15 dakika süren 'hipnoterapi' (hipnoz yöntemi) tedavisi uyguladı. Özekinci, 15 dakikalık tek seansla yeniden görmeye ve konuşmaya başladı. 'Hipnoterapi' sayesinde hastasının eski sağlığına kavuştuğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Asoğlu, "Hastamız geçirdiği bir kaza sonrası psikolojik olarak etkilenmiştir. Hipno yönetimiyle yaklaşık 15 dakika süren bir terapi sonucunda tamamen yürür, konuşur ve görür hale geldi" dedi.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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