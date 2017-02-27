Evet çıldırtıyor

Darbeye karşı ilk sivil direnişi başlatan sizlerdiniz. Vatan için ilk şehidi verdiniz. İşte bu yüzde bu destan sizin eseriniz...
Kahramankazan 16 Nisan'da sandığa gidecek, darbecilerin zihniyetinin Türkiye'den sonsuza kadar silinmesini sağlayacak.
FETÖ'nün elebaşısı Pensilvanya'da bu 'evet'leri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK, bölücü terör örgütü sizin bu 'evet'lerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor, çıldırıyor. Çünkü, 'Eyvah 48 günümüz kaldı, 48 günden sonra millet sandığa gidecek, (evet) diyecek bizim de biletimizi kesecek.' diyorlar.
Türkiye yeni anayasayla FETÖ, PKK ve DEAŞ'tan da arınacak. Semalarımızda millete bomba atan savaş uçakları olmayacak...
Bölücü parti de ne diyor? 'Biz sırtımızı Kandil'e, PKK'ya dayıyoruz.' Kürt kardeşlerim kimliğinizle, Kürtlüğünüzle iftihar edin. Merak etmeyin gün yaklaştı.
Bir önceki seçim HDP'ye CHP'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Mevzubahis olan memleketse geri kalan teferruat.
Tutturmuşlar 'tek adam'. Başka ne olacak? Biz demiyor muyuz kardeşim. Bir direksiyonda iki kaptan olmaz. Elbet tek olacak. Ama milletin oylarıyla gelecek milletin oylarıyla gidecek. Silahla bombayla uçakla gelemeyecek.
Eskiden hatırlayın manşetlerle hükümetlere ayar veririlerdi. Şimdi benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Efendim 'Karargah rahatsız.' (Hürriyet'in 25 Şubat manşeti)... 28 Şubat öncesi de büyük denen gazeteler, bu manşetleri ata ata halkın iktidarını alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Bu algı operasyonu bize sökmez... AK Parti iktidarı ile manşetlerle hükümet kurmak yıkmak tarih oldu..
Dolar 1 ay öncesi 4 lirayı gördü. Bugün 3,60. Daha da inecek. Üst aklın oyunlarını boza boza geliyoruz. Ekonomimiz canlanacak.
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