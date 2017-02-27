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Erdoğan: Muhterem hocamız Erbakan'ı rahmetle anıyorum

, "Muhterem hocamız Sayın Prof. Dr. 'ı saygı ve rahmetle anıyorum" paylaşımında bulundu.

Erdoğan: Muhterem hocamız Erbakanı rahmetle anıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'ı andı. Erdoğan, paylaştığı mesajda, "Vefatının 6. sene-i devriyesinde, 54. Hükümet'in Başbakanı, muhterem hocamız Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 20:37
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