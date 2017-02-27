Dön gel Beyza

Kırklareli'de15 yaşın- dakilise öğrencisi Beyza Yüksel, geçenperşembe günü okula gitmek üzereevden çıktı. Kendisini okula götürenservisle HEAŞ Lojmanları mevkiine kadargiden Yüksel, "Kırtasiyeye gideceğim"diyerek araçtan indi. Bir daha da kendisindenhaber alınamadı. Genç kızın akşameve gelmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusundabulundu. Polis ekiplerinceyapılan incelemede Beyza'nın aynı günDenizli'ye otobüs bileti alarak gittiğitespit edildi. Emniyet ekiplerinin araştırmasında,Yüksel'in Denizli'de olduğu tahminediliyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü deailesinin kayıp başvurusu yaptığı gençkızı bulabilmek için soruşturma başlattı.
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