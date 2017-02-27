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Dön gel Beyza

Dön gel Beyza
Kırklareli'de 15 yaşın- daki lise öğrencisi Beyza Yüksel, geçen perşembe günü okula gitmek üzere evden çıktı. Kendisini okula götüren servisle HEAŞ Lojmanları mevkiine kadar giden Yüksel, "Kırtasiyeye gideceğim" diyerek araçtan indi. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Genç kızın akşam eve gelmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemede Beyza'nın aynı gün Denizli'ye otobüs bileti alarak gittiği tespit edildi. Emniyet ekiplerinin araştırmasında, Yüksel'in Denizli'de olduğu tahmin ediliyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kızı bulabilmek için soruşturma başlattı.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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